Başkan Yaman, Taşıyıcılar Kooperatifi Üyeleri ile Bir Araya Geldi
25 dakika önce
Bayırköy Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.
Bayırköy
Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.
Başkan Mustafa Yaman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklarına teşekkür etti. Ardından bir açıklamada bulunan Yaman, "Bayırköy Taşıyıcılar Kooperatif başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz bizleri makamımızda ziyaret ettiler. Beldemizdeki güncel konuların konuşulduğu görüşmeye katılan kardeşlerimize ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:36 Kaynak: İHA
Kooperatif Başkanı Salahaddin Hünü: AK Parti'ye Oy Vermeyeni Allah Çarpar
Seçime 53 Gün Kala Yapılan Son Ankette, Taşlar Yerinden Oynuyor
Erdoğan, İlk Seçim Mitingini Sivas'ta Yapacak
Son Dakika! Fransa'nın 24 Nisan'ı 'Ermeni Soykırımını Anma Günü' İlan Etmesine İlk Tepki: Şiddetle Kınıyoruz