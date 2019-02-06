Son Dakika Haberleri: Başkan Yaman, Taşıyıcılar Kooperatifi Üyeleri ile Bir Araya Geldi

Başkan Yaman, Taşıyıcılar Kooperatifi Üyeleri ile Bir Araya Geldi

25 dakika önce

Bayırköy Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Yaman, Taşıyıcılar Kooperatifi Üyeleri ile Bir Araya Geldi, System.String[]
Bayırköy Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Mustafa Yaman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklarına teşekkür etti. Ardından bir açıklamada bulunan Yaman, "Bayırköy Taşıyıcılar Kooperatif başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz bizleri makamımızda ziyaret ettiler. Beldemizdeki güncel konuların konuşulduğu görüşmeye katılan kardeşlerimize ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:36 Kaynak: İHA

Bayırköy, Yaşam
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