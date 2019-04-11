Başkan Yaman Tebrikleri Kabul Ediyor
43 dakika önce
Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, tebrik ziyaretine gelen vatandaşları kabul ederek sevincini paylaşıyor.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:17 Kaynak: İHA
'in Bayırköy
Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman
, tebrik ziyaretine gelen vatandaşları kabul ederek sevincini paylaşıyor.
Halkın teveccühüyle görevine başlayan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, 7'sinden 70'ine kendisini ziyaret eden vatandaşlarla sevincini paylaşıyor. Başkan Yaman, tebrikleri alırken aynı zamanda halkın istek ve görüşlerini dinliyor. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yaman, "Belediye başkanlığımızın 3. döneminde hayırlı olsun dileklerinde bulunup bizleri ziyaret eden Bilecik Milletvekilimiz Selim Yağcı
, İl Genel Meclis Başkanımız Osman Yılmaz
, Bayırköy CHP
Belediye Başkan adayı Hüseyin Kaygisiz ve Meclis üyelerine Ak Parti Vezirhan
belediye Başkan Adayımız Kemal Gergin
ve meclis üyelerine. Birleşik Metal İş Sendikasının kıymetli yetkililerine, Sarmaşık mahallemizden gelen büyüklerimiz olmak üzere bizleri ziyaret eden çiçekleri ile ve mesajları ile hayırlı olsun dileklerinde bulunan tüm sevenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK
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