Son Dakika Haberleri: Başkan Yaman Tebrikleri Kabul Ediyor

Başkan Yaman Tebrikleri Kabul Ediyor

43 dakika önce

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, tebrik ziyaretine gelen vatandaşları kabul ederek sevincini paylaşıyor.

Başkan Yaman Tebrikleri Kabul Ediyor, System.String[]
Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, tebrik ziyaretine gelen vatandaşları kabul ederek sevincini paylaşıyor.

Halkın teveccühüyle görevine başlayan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, 7'sinden 70'ine kendisini ziyaret eden vatandaşlarla sevincini paylaşıyor. Başkan Yaman, tebrikleri alırken aynı zamanda halkın istek ve görüşlerini dinliyor. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yaman, "Belediye başkanlığımızın 3. döneminde hayırlı olsun dileklerinde bulunup bizleri ziyaret eden Bilecik Milletvekilimiz Selim Yağcı, İl Genel Meclis Başkanımız Osman Yılmaz, Bayırköy CHP Belediye Başkan adayı Hüseyin Kaygisiz ve Meclis üyelerine Ak Parti Vezirhan belediye Başkan Adayımız Kemal Gergin ve meclis üyelerine. Birleşik Metal İş Sendikasının kıymetli yetkililerine, Sarmaşık mahallemizden gelen büyüklerimiz olmak üzere bizleri ziyaret eden çiçekleri ile ve mesajları ile hayırlı olsun dileklerinde bulunan tüm sevenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:17 Kaynak: İHA
Bilecik, Mustafa Yaman, Bayırköy, Yaşam
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