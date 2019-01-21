Başkan Yanık AK Parti'den İstifa Etti
16 dakika önce
Ordu'nun Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, 31 Mart yerel seçimlerinde aday gösterilmemesi üzerine AK Parti'den istifa etti.
Ordu
'nun Çaybaşı
Belediye Başkanı İsmet Yanık
, 31 Mart yerel seçimlerinde aday gösterilmemesi üzerine AK Parti'den istifa etti.
İstifasını İlküvez
Meydanı'nda vatandaşlara seslenerek paylaşan Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, "Yaklaşık 16 yıldır bu hizmet eden kardeşiniz olarak sizlerle birlikte Çaybaşı'nı yönetmeye talip olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'a olan sevgi ve saygım ömür boyu sürecektir. Bundan sonraki süreçte vatandaşımın emrinde olmaya devam edeceğim. AK Parti'den istifa ettiğimi sizlere söylemek istiyorum. İnşallah yeni dönemde herkesi yeni bir Çaybaşı bekliyor. Sizler bitti demeden hizmet aşkı bitmeyecek. Bundan sonraki süreçte de tüm siyasi partilere gönül veren yoldaşlarımızla beraber yeni bir başlangıç vakti olacaktır. Yeni bir başlangıçta kapı kapı dolaşmaya ve komşu akrabalarımızı ikna etmek için çalışacağız. Sizler bu kardeşinizi tekrar görmek istiyorsanız bizler de sizlerle beraber yeni bir Çaybaşı demek istiyoruz" dedi. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:06 Kaynak: İHA
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