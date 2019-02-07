Başkan Yanılmaz: "Çocuklarımın Huzuru Her Şeyden Önemlidir"

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen ve toplumun en temel taşı olan aile kurumunun güçlenmesine katkı sunan Elazığ Belediyesi Aile Danışma ve Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

ADEM'den hizmet alan ve aldığı hizmet sonucu aile ilişkilerinin daha huzurlu ilerlediğini aktaran vatandaşlarımız ise özellikle merkezin ücretsiz oluşunun kendilerini daha çok mutlu ettiğini ifade ettiler. Hem çocukları için hem de kendileri için danışmanlık hizmeti aldıklarını kaydeden vatandaşlar görevlilerin güler yüzlü ve ilgili olmasının da ADEM'e olan güvenlerini artırdıklarını kaydettiler.

Amaçlarının şehrimize ve çocuklarımıza faydalı olmak olduğunu ve bu doğrultuda eğitim sunduklarını aktaran ADEM'de görevli hocalar da nazik ziyaretleri için Başkan Yanılmaz'a ve ekibine teşekkür etti.

"HUZURLU AİLE HUZURLU TOPLUM DEMEKTİR"

Geleceğimizin teminatı çocukların daha iyi yetişmesi için ADEM bünyesinde birçok hizmetin hayata geçirildiğini belirten Başkan Yanılmaz,

Sağlıklı ve mutlu çocukların yetiştirilmesi için işini iyi bilen ve mesleğini severek yapan uzman hocalar eşliğinde birçok çalışma yaptıklarını aktardı. Bu çalışmalar neticesinde aile ve çocukların mutluluğuna ve memnuniyetine şahit olduklarını aktaran Başkan Yanılmaz, "huzurlu aile huzurlu toplum" demektir dedi.

Daha sonra çocuklarla birebir ilgilenen ve onlarla şakalaşan Başkan Yanılmaz, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada çocukların hep öncelikli olacağını kaydetti. Ziyaret sonunda ise minikler başkan amcalarına kendilerinin de bulundukları bir albüm hediye ettiler.