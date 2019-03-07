Son Dakika Haberleri: Başkan Yanılmaz'dan, Baskil'e Ziyaret

Başkan Yanılmaz'dan, Baskil'e Ziyaret

38 dakika önce

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Baskil ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

Başkan Yanılmaz'dan, Baskil'e Ziyaret, System.String[]
Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Baskil ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

Yanılmaz, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, yerel seçimden önce ilçedeki adaylara destek olmak amacıyla geziler yaptıklarını söyledi.

Baskil Seçim Koordinasyon Merkezindeki vatandaşlara seçimlerde destek verilmesini istediklerini kaydeden Yanılmaz, "Mevcut Başkanımız ve adayımız İhsan Akmurat ilçede seviliyor ve hizmetleri çalışmaları iyi şekilde devam etmektedir. İnşallah Baskil'de AK Parti belediyeciliği devam edecektir." dedi.

Akmurat da Yanılmaz'a ziyareti için teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:35 Kaynak: AA

Mücahit Yanılmaz, Elazığ, AK Parti, Baskil, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin İlk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış: Hükümet Suriye'de 2 Hata Yaptı AK Parti Adayı Yıldırım, CHP Adayı İmamoğlu'nun Çağrısına Yanıt Verdi

AK Parti'li Gülpınar, Büyük Tepki Çeken Sözlerinden Çark Etti: Birileri Yanlış Anladı Yeni Parti Hakkında Yeni İddia: 50 Vekil Hazır!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 14:13:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Yanılmaz'dan, Baskil'e Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]