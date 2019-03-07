Başkan Yanılmaz'dan, Baskil'e Ziyaret
38 dakika önce
Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Baskil ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.
Elazığ
Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz
, Baskil
ilçesinde AK Parti
Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.
Yanılmaz, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, yerel seçimden önce ilçedeki adaylara destek olmak amacıyla geziler yaptıklarını söyledi.
Baskil Seçim Koordinasyon Merkezindeki vatandaşlara seçimlerde destek verilmesini istediklerini kaydeden Yanılmaz, "Mevcut Başkanımız ve adayımız İhsan Akmurat
ilçede seviliyor ve hizmetleri çalışmaları iyi şekilde devam etmektedir. İnşallah Baskil'de AK Parti belediyeciliği devam edecektir." dedi.
Akmurat da Yanılmaz'a ziyareti için teşekkür etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:35 Kaynak: AA
AK Parti'nin İlk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış: Hükümet Suriye'de 2 Hata Yaptı
AK Parti Adayı Yıldırım, CHP Adayı İmamoğlu'nun Çağrısına Yanıt Verdi
AK Parti'li Gülpınar, Büyük Tepki Çeken Sözlerinden Çark Etti: Birileri Yanlış Anladı
Yeni Parti Hakkında Yeni İddia: 50 Vekil Hazır!