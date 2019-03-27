Başkan Yanılmaz'dan Hamarat Hanımlara Ziyaret
1 saat önce
Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, belediye tarafından Harput'ta hayata geçirilen El Emeği Göz Nuru Çarşısı'nı ziyaret etti.
Elazığlı hanımların el emeği göz nuru ürünlerini sergiledikleri ve satışını yaparak kazanca dönüştürdükleri çarşının bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada takipçisi olacağını belirten Yanılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Büyük bir sabır ve özveriyle yapmış oldukları geleneksel ürünlerimizi sergileyerek hem ilimizin tanıtımına katkı hem de ev ekonomilerine kazanç sağlayan hanım kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Çarşımız hanımların ticaret ufkunu genişlettiği gibi ilimizin doğru ve yerinde tanıtılmasına da olanak sundu. Birlikte güzel bir beş yılı geçirdik. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.
Hanımlar ise Başkan Yanılmaz'ın her zaman kendilerine destek olduğunu ve hiçbir problemlerini çözümsüz bırakmadan anında çözüme ulaştırdığını belirterek minnettar olduklarını kaydettiler.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:29 Kaynak: Bültenler
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