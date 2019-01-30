Başkan Yanılmaz: "Elazığ'ın Yıldızı Parlayacak"
1 saat önce
Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 31 Mart 2019 yerel seçim çalışmaları kapsamında AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ'ı ve oda yönetim kurulunu ziyaret eden Yanılmaz, şehrin bütün dinamikleriyle birlikte AK Parti'yi destekleyeceklerine inandıklarını kaydetti.
DUMANDAĞ: "İNANIYORUM Kİ YANILMAZ ANKARA'DAKİ KAPIMIZ OLACAK"
Başkan Yanılmaz'ın bugüne kadar Elazığ'ın kalkınması adına birçok hizmeti gerçekleştirdiğini ve bu saatten sonrada yerel yönetimler başkan yardımcısı olarak şehri Ankara'dan destekleyeceğini kaydeden Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, belediyenin ilimiz için hizmet veren bütün STK ve odaları her zaman ileriye taşıyacak girişimlerde bulunduğunu kaydetti.
BAŞKAN YANILMAZ: "ŞEHRİ BİRLİKTE GELİŞTİRDİK"
Görev süreleri içerisinde şehri Elazığlıların tamamıyla birlikte geliştirdiklerini belirten Başkan Yanılmaz, beş yıllık süre içerisinde Elazığ'a geleceğe yönelik birçok çalışma kazandırdıklarını kaydetti. Elazığ'ı tarım ve hayvancılık noktasında ileriye taşıyacak ve bölgesinde yıldızı parlayan bir şehir yapacak önemli çalışmaları, oda ve STK'ların desteği ile yaptıklarını belirten Başkan Yanılmaz, özellikle son günlerde gündem konusu olan 'Kenevir' yetiştiriciliği ile ilgili bir takım açıklamalarda bulundu.
"ELAZIĞ'DA KENEVİR YETİŞTİRİLECEK"
Başkan Yanılmaz, "Bir kısım iller kenevir yetiştiriciliği bünyesine alınırken bir kısım iller ise bu kapsamın dışında kaldı. Elazığ'da Kenevir 'in yetiştirileceği iller arasına alındı. Bu durum önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır. İlimiz tarım ve hayvancılık noktasında emin adımlarla ilerliyor. Bizler de bu adımları ve çalışmaların her aşamasını titizlikle takip edeceğiz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:07 Kaynak: Bültenler
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