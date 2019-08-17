Başkan Yanmaz'a kılıç hediye edildi
1 saat önce
Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ı ziyaret eden, Celal Yıldırım tarafından Hz. Ömer kılıcı takdim edildi.
Akçakoca Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:43 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ı ziyaret eden, Celal Yıldırım
tarafından Hz. Ömer kılıcı takdim edildi.
31 Mart seçimlerinde göreve gelen Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Celal Yıldırım, Başkan Yanmaz'a Hz. Ömer'in kılıcını takdim etti. Başkan Yanmaz, ziyaretinden ve hediyesinden dolayı Yıldırım'a teşekkürlerini sundu. - DÜZCE
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