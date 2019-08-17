Son Dakika Haberleri: Başkan Yanmaz'a kılıç hediye edildi
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Başkan Yanmaz'a kılıç hediye edildi

1 saat önce

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ı ziyaret eden, Celal Yıldırım tarafından Hz. Ömer kılıcı takdim edildi.

Başkan Yanmaz'a kılıç hediye edildi, System.String[]
Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ı ziyaret eden, Celal Yıldırım tarafından Hz. Ömer kılıcı takdim edildi.

31 Mart seçimlerinde göreve gelen Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Celal Yıldırım, Başkan Yanmaz'a Hz. Ömer'in kılıcını takdim etti. Başkan Yanmaz, ziyaretinden ve hediyesinden dolayı Yıldırım'a teşekkürlerini sundu. - DÜZCE
Mehmet Okan Yanmaz, Celal Yıldırım, Akçakoca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:43 Kaynak: İHA
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