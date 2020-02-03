Başkan Yanmaz, Akçakocaspor'u yalnız bırakmadı - Son Dakika
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Başkan Yanmaz, Akçakocaspor'u yalnız bırakmadı

17 dakika önce

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve eşi Umut Işığı Koordinatörü Nursen Yanmaz, kulüp başkanı Hakan Solak ile birlikte Akçakocaspor'un deplasman maçına gitti.

Başkan Yanmaz, Akçakocaspor'u yalnız bırakmadı, System.String[]

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve eşi Umut Işığı Koordinatörü Nursen Yanmaz, kulüp başkanı Hakan Solak ile birlikte Akçakocaspor'un deplasman maçına gitti.


Düzce Aydınpınarspor ile deplasmanda karşılaşan Akçakocaspor futbolcuları ile sabah kahvaltısında buluşan Başkan Yanmaz, maç öncesinde de futbolculara ve taraftarlara manevi destek verdi.


Akçakocaspor maçlarına her fırsatta katılarak sporculara ve taraftara destek olan Başkan Yanmaz Akçakocaspor'un daima yanında olduklarını ifade etti.


Düzce Süper Amatör Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayıp play off grubuna kalan Akçakocaspor, oynadığı Düzce Aydınpınarspor deplasmanından 1 puanla döndü.


Akçakocaspor'un plaf off ikinici karşılaşasını, kendi evinde Gölyakaspor ile oynayacak. - DÜZCE

Mehmet Okan Yanmaz, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:30 Kaynak: İHA
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