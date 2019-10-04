Son Dakika Haberleri: Başkan Yanmaz belediye personelini ziyaret etti
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Yanmaz belediye personelini ziyaret etti

2 saat önce

Akçakoca Belediye Başkanı M. Okan Yanmaz belediye birimlerinde çalışan personeli ziyaret etti.

Başkan Yanmaz belediye personelini ziyaret etti, System.String[]

Akçakoca Belediye Başkanı M. Okan Yanmaz belediye birimlerinde çalışan personeli ziyaret etti.


Beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Öztaş ile hizmet binasındaki tüm birimleri ziyaret eden Başkan Yanmaz'a belediye personeli de teşekkür ederek iyi dileklerini ve ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ettiler. - DÜZCE

Akçakoca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Volkswagen'in Manisa'da kuracağı fabrika, kentte gayrimenkul sektörünü hareketlendirdi
Erdoğan'ın uyarılarına rağmen ABD, PKK işgalindeki bölgeye 300 tırlık sevkiyat yaptı Son Dakika: Irak'taki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi Belediyesi 2 yıldır CHP'de olan Küçükkuyu'da villa yapımı için 2.5 milyon ağaç kesilmiş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 13:09:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Yanmaz belediye personelini ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]