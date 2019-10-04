Başkan Yanmaz belediye personelini ziyaret etti

Akçakoca Belediye Başkanı M. Okan Yanmaz belediye birimlerinde çalışan personeli ziyaret etti.



Beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Öztaş ile hizmet binasındaki tüm birimleri ziyaret eden Başkan Yanmaz'a belediye personeli de teşekkür ederek iyi dileklerini ve ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ettiler. - DÜZCE