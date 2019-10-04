Başkan Yanmaz belediye personelini ziyaret etti
2 saat önce
Akçakoca Belediye Başkanı M. Okan Yanmaz belediye birimlerinde çalışan personeli ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:11 Kaynak: İHA
Akçakoca Belediye Başkanı M. Okan Yanmaz belediye birimlerinde çalışan personeli ziyaret etti.
Beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Öztaş ile hizmet binasındaki tüm birimleri ziyaret eden Başkan Yanmaz'a belediye personeli de teşekkür ederek iyi dileklerini ve ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ettiler. - DÜZCE
Volkswagen'in Manisa'da kuracağı fabrika, kentte gayrimenkul sektörünü hareketlendirdi Erdoğan'ın uyarılarına rağmen ABD, PKK işgalindeki bölgeye 300 tırlık sevkiyat yaptı Son Dakika: Irak'taki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi Belediyesi 2 yıldır CHP'de olan Küçükkuyu'da villa yapımı için 2.5 milyon ağaç kesilmiş