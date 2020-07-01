Başkan Yanmaz bir yıllık faaliyet raporunu sundu
31 Mart seçimlerinin ardından Akçakoca Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Okan Yanmaz 1 yıllık faaliyet raporunu Milliyetçi Hareket Partisi Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadri Durmaz'a sundu.
31 Mart seçimlerinin ardından Akçakoca Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Okan Yanmaz 1 yıllık faaliyet raporunu Milliyetçi Hareket Partisi Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadri Durmaz'a sundu.
Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadri Durmaz'ı ziyaret etti. Samimi ortamda geçen ziyaret sonrası Başkan Yanmaz 1 yıllık görev sürecinde yapılan faaliyetlein bulunduğu dosyayı Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadri Durmaz'a teslim etti.Başkan Yanmaz ayrıcı Durmaz'a seçimlerde ve seçimlerden sonra özellikle 18 temmuz 2019 da Akçakoca'da yaşanan sel felaketinden sonra ilçeye gelerek maddi ve manevi desteklerini esirgemedikleri için teşekkür etti. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 16:27 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Başkan Yanmaz bir yıllık faaliyet raporunu sundu - Son Dakika
Son Dakika 23:08 Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı 22:42 Mehmet Metiner'le gazeteci Şaban Sevinç arasında canlı yayında gerginlik! Tehditler havada uçuştu 22:37 Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi 21:43 Vakaların yüzde 53'ünün tespit edildiği İstanbul'da en riskli ilçeler belli oldu 21:33 Cezaevinden izinli çıkan şahıs, eski karısı tarafından sokak ortasında başından silahla vuruldu 21:25 Soylu, HDP'li Buldan'ın La Casa De Papel paylaşımına Dağ 2'den alıntıyla yanıt verdi 20:58 Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor 20:24 Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi 19:56 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı 19:53 Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 17:08 RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak 14:47 Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak 14:29 Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı