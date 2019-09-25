Son Dakika Haberleri: Başkan Yanmaz "Canları hiçe sayıyorlar"
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Başkan Yanmaz "Canları hiçe sayıyorlar"

1 saat önce

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, İtfaiye Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajında "İtfaiyecilik büyük sorumluluklar getirmektedir" dedi.

Başkan Yanmaz

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, İtfaiye Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajında "İtfaiyecilik büyük sorumluluklar getirmektedir" dedi.


Türkiye'de her yıl 25 Eylül günü başlayıp 1 Ekim günü biten İtfaiye Haftası ile ilgili Belediye Başkanı Okan Yanmaz bir mesaj yayınladı. Başkan Yanmaz, mesajında, "24 saat halkın emrinde olan itfaiye çalışanları büyük ve önemli bir görevi yerine getirmektedir. İtfaiye çalışanları, insanımız ve tüm canlıları, başta yangın felaketi olmak üzere, deprem, sel gibi birçok doğal afete karşı koruyup, onlara siper olmaktadır. Bununla birlikte itfaiyecilik, birçok riski beraberinde taşıyan bir meslek olup beraberinde büyük sorumluluklar getirmektedir. Her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak, ailelerini geride bırakan, zor şartlarda mesai kavramı gözetmeksizin çalışan bütün itfaiye çalışanlarının İtfaiye Haftası'nı kutlar, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi. - DÜZCE

Mehmet Okan Yanmaz, Akçakoca, Türkiye, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:23 Kaynak: İHA
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