Başkan Yanmaz'dan 15 Temmuz parkına inceleme
1 saat önce
DÜZCE(İHA) – Akçakoca Belediye Başkanı Okan, Değirmenağzı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkında incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:31 Kaynak: İHA
DÜZCE(İHA) – Akçakoca
Belediye Başkanı Okan, Değirmenağzı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkında incelemelerde bulundu.
Akçakoca'da 18 Temmuz günü yaşanan sel felaketinin ardından büyük bir tahribat oluşan Değirmenağzında ki Kentpark da gerçekleşen çalışmaları inceleyen Başkan Yanmaz teknik personelden bilgi aldı ve parkın kullanma açılması ile ilgili çalışmaların tamamlanması ve giderilmesi noktasında gerekli müdürlüklere talimat verdi. - DÜZCE
Konut satışları Temmuz'da yüzde 17,5 azaldı Adnan Oktar ve Didem Ürer'in operasyondan önce villadan kaçış görüntüleri ortaya çıktı Kızı 27 gündür kayıp olan acılı anne: Ağaç altlarında kızımın ölüsünü arıyorum İkinci el araç alanların Eylül ayından itibaren aracı aldığı gün sigorta yaptırması gerekecek