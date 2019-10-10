Son Dakika Haberleri: Başkan Yanmaz'dan anlamlı ziyaret
Son Dakika Güncel Başkan Yanmaz'dan anlamlı ziyaret

Başkan Yanmaz'dan anlamlı ziyaret

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – Akçakoca'da 18 Temmuz'da meydana gelen sel afetinde büyük bir bölümü zarar gören ve 73 yaşındaki Ayşe Küçük tarafından işletilen tarihi su değirmeni, Akçakoca Belediyesince onarılarak yeniden dönmeye başladı.

Başkan Yanmaz'dan anlamlı ziyaret, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Akçakoca'da 18 Temmuz'da meydana gelen sel afetinde büyük bir bölümü zarar gören ve 73 yaşındaki Ayşe Küçük tarafından işletilen tarihi su değirmeni, Akçakoca Belediyesince onarılarak yeniden dönmeye başladı. Su değirmeninde inceleme yapan Başkan Yanmaz, tarihi dokusu olan işletmelere sahip çıkmalıyız mesajı verdi.


Akçakoca ilçesinde, 18 Temmuz tarihlerinde meydana gelen sel felaketinde Değirmenağzı bölgesinde bulunan asırlık değirmen de büyük oranda hasar görmüştü. Tadilatı yapılarak tekrar faaliyete geçen su değirmenini yerinde inceleyen Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, değirmen işletmecisi Ayşe Küçük ile bir araya geldi. Ayşe Küçük,"Allah sizden razı olsun, bu su değirmeni sayenizde tarihi dokusu bozulmadan onarıldı ve tekrar Akçakoca halkına hizmet vermeye başladı" ifadelerini kullandı.


Başkan Yanmaz ise, "Böyle tarihi dokusu olan işletmelere sahip çıkmalıyız. Sizler sayesinde bu meslekler gelecek kuşaklar tarafından da Allah'ın izni ile sürdürülecek. Bizlere ne zaman ihtiyacınız olursa elimizden geldiği kadarı ile her zaman yanındayız" dedi. - DÜZCE

Ayşe Küçük, Akçakoca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:41 Kaynak: İHA
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