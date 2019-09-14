Son Dakika Haberleri: Başkan Yanmaz'dan festivale destek olan iş adamlarına plaket
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Başkan Yanmaz'dan festivale destek olan iş adamlarına plaket

3 dakika önce

30 Haziran tarihleri arasında bu yıl 17. yapılan Uluslararası Kültür, Turizm ve Fındık Festivali için destek olan iş adamlarına teşekkür etti, plaket verdi.

Başkan Yanmaz'dan festivale destek olan iş adamlarına plaket, System.String[]

30 Haziran tarihleri arasında bu yıl 17. yapılan Uluslararası Kültür, Turizm ve Fındık Festivali için destek olan iş adamlarına teşekkür etti, plaket verdi.


Düzce'nin Akçakoca ilçesinde uzun yıllardır yapılmayan ve Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın 31 Mart seçimlerinde göre gelmesi ile tekrardan başlayan ve bu sene 17. gerçekleştirilen Uluslararası Kültür, Turizm ve Fındık Festivaline destek olan iş adamları unutulmadı. İş adamları ile Belediye Sosyal Tesislerinde bir araya gelen Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz iş adamlarına teşekkür etti desteklerinden ötürü plaket verdi.


Yanmaz burada yaptığı konuşmada ise "Akçakoca bir turizm ilçesi. O zaman burada turizm gelirlerinin artması lazım. Bunun için de ne gerekiyorsa biz belediye olarak yapacağız. Ancak bu sadece belediye ile olmaz. İşadamlarımızla birlikte bunu gerçekleştireceğiz. Bunun ilk aşaması olan festivali başarıyla tamamladık. Bu yaz turizminin gelişmesi için adımlar atmaya başlamıştık ancak yaşadığımız sel felaketi bu sene Akçakoca'da ki turizmi etkiledi. Biz bundan sonra turizmi geliştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Akçakoca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:51 Kaynak: İHA
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