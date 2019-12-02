Başkan Yanmaz'dan Mevlana Haftası Mesajı

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz 7-17 Aralık Mevlana Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.



Başkan Yanmaz mesajında, "Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol" düsturuyla insanlığı dürüstlüğe ve doğruluğa çağıran Hz. Mevlana, 13. yüzyıldan günümüze hiç eskimeyen hayat felsefesi ile bütün dünyayı aydınlatmaya devam etmektedir" diyen Yanmaz "İnsanlığa ahlak, din, ilim ve akıl yolunda heyecan katarak yeni ufuklar açan Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin insan düşüncesine verdiği en büyük mesaj aşk, sevgi ve birliktir. Gönüller sultanı Hz. Mevlana'nın yoluna gönül koyan herkes kemale, sevgiye, insanlığa, bilgeliğe, hoşgörü ve yüksek ahlaka ulaşmaktadır. Her dinden, her renkten insanı kucaklayan Hz. Mevlana sevginin, barışın, kardeşliğin, hoşgörünün sembolüdür. Yüreklerimize birlik ve sevgi tohumlarını ekerek "Ne olursan ol yine gel" sözleriyle insanlığa seslenen Hz. Mevlana, bu sözleriyle bugün hala gönüllerimizi fethederken insanlığı ayrımcılıktan dostluk ve hoşgörüye davet etmektedir. Bu duygu ve düşüncülerle Mevlana Hazretlerini anma haftasında sevginin, barışın, kardeşliğin ve hoşgörünün sembolü olan ve bunu tüm insanlığa yaymaya çalışan, önemli değerimiz Hz. Mevlana'yı sevgi ve rahmetle anıyorum. Mevlana'nın 746. vuslat yıl dönümünün, millet olarak birlik, beraberlik, kardeşlik ve dünya barışının tesisine vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - DÜZCE