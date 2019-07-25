Başkan Yanmaz'dan Özlü'ye ve ekibine teşekkür
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DÜZCE(İHA) – Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, oluşan afet sonrasında ilçeye gerek iş makinesi ve gerekse ekipman olarak önemli destek sağlayan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye ve ekibine teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:40 Kaynak: İHA
DÜZCE(İHA) – Akçakoca
Belediye Başkanı Okan Yanmaz, oluşan afet sonrasında ilçeye gerek iş makinesi ve gerekse ekipman olarak önemli destek sağlayan Düzce
Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü
'ye ve ekibine teşekkür etti.
"Akçakoca size minnettardır" diyen Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, "18 Temmuz 2019 tarihinde Akçakoca'da aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve taşkınlar sonucunda oluşan afet sonrasında, ilçemize gerek iş makinesi ve gerekse ekipman olarak önemli destek sağlayan başta Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye, Başkan yardımcıları Cengiz Tuncer ile Celal Kasapoğlu
'na ve İnsan Kaynakları Müdürü Burçin Sarıcan
'a sağlamış oldukları destekten dolayı şahsım ve Akçakoca halkım adına minnettarız. Bir daha böyle bir afeti yaşamamak dileği ile emeği geçen tüm belediye çalışanlarına da şükranlarımı sunar teşekkür ederim" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE
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