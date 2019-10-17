Son Dakika Haberleri: Başkan Yanmaz'dan Yeni İlçe Emniyet Müdürüne ziyaret
Son Dakika Güncel Başkan Yanmaz'dan Yeni İlçe Emniyet Müdürüne ziyaret

Başkan Yanmaz'dan Yeni İlçe Emniyet Müdürüne ziyaret

34 dakika önce

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz,görevine yeni başlayan İlçe Emniyet Müdürü Fatih Ünsal'ı ziyaret etti.

Başkan Yanmaz'dan Yeni İlçe Emniyet Müdürüne ziyaret, System.String[]

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz,görevine yeni başlayan İlçe Emniyet Müdürü Fatih Ünsal'ı ziyaret etti.


Başkan Yanmaz İlçe Emniyet Müdürü Fatih Ünsal'a hayırlı olsun dileğinde bulanarak, "Akçakoca Batı Karadeniz'in incisi olarak bölgede önemli bir konuma sahip. Gerek turizm gerekse tarihi açıdan Akçakoca şirin bir ilçemiz.Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için emniyet güçlerine büyük görevler düşmektedir. Sizlerle birlikte başarılı çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Belediye olarak da elimizden gelen desteği sağlayarak huzur ve güven ortamının daha yukarılara çıkacağının düşüncesindeyim. Yeni görevinizin ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.


Emniyet Müdürü Fatih Ünsal ise ilçede huzur ve düzeni sağlama, insanların can ve mal güvenliğini korumak için karşılıklı işbirliğiyle çalışmaların yürütülmesi gerektiğinin vurguladı. Belediye Başkanı Okan Yanmaz'a ziyaret ve nezaketlerinden dolayı teşekkür etti. - DÜZCE

Mehmet Okan Yanmaz, Fatih Ünsal, Akçakoca, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:10 Kaynak: İHA
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