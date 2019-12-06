Son Dakika Haberleri: Başkan Yanmaz esnafı ziyaret etti
Son Dakika Güncel Başkan Yanmaz esnafı ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Yanmaz esnafı ziyaret etti

6 saat önce

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek sohbet etti.

Başkan Yanmaz esnafı ziyaret etti, System.String[]

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek sohbet etti.


Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Yalı Mahallesinde bulunan esnaf ve vatandaşlarla selamlaşarak sohbet etti. Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Başkan Yanmaz, "Vatandaşlarımızla ve esnaflarımızla buluşmak üzere gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerden büyük keyif alıyoruz. Hem çalışmalarımızı anlatıyor, hem vatandaşlarımızın taleplerini dinliyoruz. Daha güzel yatırımlar, daha güzel Akçakoca için bu sohbetlere ihtiyacımız var. Her anı halkın içinde olmak için değerlendirip talep ve önerileri bizzat dinliyorum. Bu şekilde memleketimize en etkili ve hızlı şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Bundan sonrada aynı anlayışla çalışacağız" dedi. - DÜZCE

Mehmet Okan Yanmaz, Akçakoca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rasulaynlı esnaftan Mehmetçiğe ve Erdoğan'a teşekkür
Sağlık çalışanı mola sırasında uyuşturucu bağımlısının saldırısına uğradı Zam dedikodusunu duyan vatandaşlar, nüfus müdürlüklerine akın ediyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren Özdemir'in anne ve babasını aradı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 18:37:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Yanmaz esnafı ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]