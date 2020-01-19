Başkan Yanmaz Hamsifest'e katkıda bulunan iş adamlarına plaket verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yanmaz Hamsifest'e katkıda bulunan iş adamlarına plaket verdi - Son Dakika

Başkan Yanmaz Hamsifest'e katkıda bulunan iş adamlarına plaket verdi

6 saat önce

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, ilk kez yapılan 'Hamsi Festivali'ne destek veren iş adamlarına teşekkür plaketi takdim etti.

Başkan Yanmaz Hamsifest'e katkıda bulunan iş adamlarına plaket verdi, System.String[]

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, ilk kez yapılan 'Hamsi Festivali'ne destek veren iş adamlarına teşekkür plaketi takdim etti.


Belediye Başkanlığı tarafından 22 Aralık 2019 tarihinde Çuhallı Çarşısı Osman Gülen Parkı'nda 'Hamsifest' adı altında yapılan hamsi festivali büyük ilgi görmüştü. Başkan Okan Yanmaz, belediye sosyal tesislerinde düzenlenen programda festivale destek veren iş adamları ile bir araya geldi. Yanmaz, tesislerde yaptığı konuşmada festivale destek veren iş adamlarına teşekkür ederek, "Akçakoca'da ilk kez hamsi festivale düzenledik. Siz değerli ağabeylerimiz kardeşlerimiz bu işte bizlere ön ayak oldunuz. Hatta şöyle bir anımızda oldu, festivale 4 gün kaldı ortada hamsi yok. Denizden hamsi çıkmıyor. Sağolsun Süha ile Ferhat kardeşim ellerinde bulunan bütün hamsileri bize verdiler. Genel olarak Akçakoca halkının hamsi festivalini çok beğendiğini ve gelen misafirlerin çok mutlu olduğunu gözlemledik. Bizler de bu kadar kalabalık olacağını beklemiyorduk. Siz değerli Çuhalı derneği ve dernek üyeleri de bizlere ellerinden gelen yardımı yaptılar. Liman başkanımız zaten her zaman yanımızda. Bu birlikteliği biz ilerleyen yıllarda daha sık yaparsak Akçakoca'da bu etkinliklerin çok daha fazlasını göreceğiz. Ak Parti İlçe Başkanı, sağolsun maddi manevi büyük destek verdi. Hepinize Akçakocalılar adına çok teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu. Program toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu. - DÜZCE

Mehmet Okan Yanmaz, Akçakoca, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:05 Kaynak: İHA
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