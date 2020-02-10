Başkan Yanmaz "İş birliği içerisinde çalışacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yanmaz 'İş birliği içerisinde çalışacağız' - Son Dakika

Başkan Yanmaz "İş birliği içerisinde çalışacağız"

6 saat önce

Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk ile Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz sağlık yatırımlarının değerlendirilmesi amacıyla Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Yanmaz

Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk ile Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz sağlık yatırımlarının değerlendirilmesi amacıyla Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ı makamında ziyaret etti.


Kaymakam Yasin Öztürk ve İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, Başkan Yanmaz'ı makamında ziyaret ederek karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. Başkan Yanmaz ziyaret nedeniyle teşekkür ederek, "Akçakoca'mızı bir adım daha ileriye götürebilmek için Kaymakamımız başta olmak üzere resmi kurumlarımız ile görüşerek, paylaşarak, iş birliği içerisinde çalışacağız" dedi. - DÜZCE

Yasin Yılmaz, Yasin Öztürk, Akçakoca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:47 Kaynak: İHA
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