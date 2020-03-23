Başkan Yanmaz itfaiye aracının direksiyonuna geçti sokakları yıkadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yanmaz itfaiye aracının direksiyonuna geçti sokakları yıkadı - Son Dakika

Başkan Yanmaz itfaiye aracının direksiyonuna geçti sokakları yıkadı

6 saat önce

Akçakoca Belediyesi tarafından kentin cadde ve sokakları ilaçlı suyla yıkanarak dezenfekte edildi.

Başkan Yanmaz itfaiye aracının direksiyonuna geçti sokakları yıkadı, System.String[]

Akçakoca Belediyesi tarafından kentin cadde ve sokakları ilaçlı suyla yıkanarak dezenfekte edildi. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz itfaiye aracının direksiyonuna geçerek cadde ve sokakları yıkadı.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa zamanda tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tehdidine karşı önlemler Akçakoca'da da alınmaya devam ediyor. Akçakoca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin cadde ve sokakları ilaçlı suyla yıkanarak dezenfekte edildi. Akçakoca Belediyesinin gerçekleştirdiği dezenfekte çalışması kapsamında Başkan Yanmaz İtfaiye Müdürlüğünden bindiği itfaiye aracını kullanarak cadde ve sokakları ilaçlı suyla yıkadı.


Başkan Yanmaz, "Akçakoca Belediyesi olarak çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Türkiye'de en çok dezenfeksiyon ilacının kullanıldığı ilçenin Akçakoca olduğunu gönül rahatlıkla söyleyebiliriz. Belediye olarak önlemlerimizi erken aldık, almaya da devam ediyoruz. Vatandaşın da gerekli tedbirleri almasını ve yapılan uyarılara uymalarını rica ediyorum. Toplu alanlarda bulunmamaları gerekiyor, tokalaşmayı öpüşmeyi bir kenara bırakmaları gerekiyor.Özellikle 65 yaş ve kronik hastaların sokağa çıkma yasağına uymalarını önemle vurguluyoruz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Çin Halk Cumhuriyeti, Mehmet Okan Yanmaz, Akçakoca, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:56 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı
Kocaeli'de 3 saatte sonuç veren korona virüs test kiti üretildi New York Times, koronavirüsün nasıl yayıldığını analiz eden makale yayınladı Son Dakika: Kapalıçarşı koronavirüs önlemleri kapsamında kapatıldı
HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı         
11:27
Eljero Elia: Başakşehir'le sözleşmemi yenilemek istemiyorum Eljero Elia: Başakşehir'le sözleşmemi yenilemek istemiyorum         
11:20
15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor 15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor         
11:00
Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı         
10:08
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek         
09:52
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım         
09:35
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı         
09:30
Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor         
09:17
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi         
08:45
Genç adam 'Kim korkar koronadan' diyerek marketteki deodorantları yaladı Genç adam 'Kim korkar koronadan' diyerek marketteki deodorantları yaladı         
08:44
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı         
08:43
"Hastalık yokken, 'Yok' dedik" diyen Koca, virüsle mücadelede yeni sloganı duyurdu: Hayat Eve Sığar         
07:56
Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu         
07:52
Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı         
07:43
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 18:20:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Yanmaz itfaiye aracının direksiyonuna geçti sokakları yıkadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]