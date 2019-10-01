Son Dakika Haberleri: Başkan Yanmaz, İtfaiye standını ziyaret etti
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Başkan Yanmaz, İtfaiye standını ziyaret etti

1 saat önce

Akçakoca Belediye Bakanı Okan Yanmaz ve Başkan Yardımcısı Hakan Öztaş ile birlikte İtfaiyeciler Haftası nedeniyle Akçakoca Merkez Cami önünde kurulan itfaiye standını ziyaret etti.

Başkan Yanmaz, İtfaiye standını ziyaret etti, System.String[]

Akçakoca Belediye Bakanı Okan Yanmaz ve Başkan Yardımcısı Hakan Öztaş ile birlikte İtfaiyeciler Haftası nedeniyle Akçakoca Merkez Cami önünde kurulan itfaiye standını ziyaret etti.


Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından Akçakoca Merkez Camii önünde kurulan itfaiye standını ziyaret eden Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, itfaiyeciliğin önemini vurguladı. Başkan Yanmaz, "İtfaiye Haftası nedeniyle Akçakoca İtfaiye Müdürlüğü personelimizi, ziyaret ederek, İtfaiye Haftasını kutladık. Her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak, zor şartlarda mesai mevhumu gözetmeksizin çalışan itfaiye personelimizin gününü kutlar, bir can olsun kurtarabilir miyiz inancıyla yangın ve doğal afetle mücadelede yaşamını yitiren şehit itfaiyecilerimize Allah'tan rahmet, ülkemizin her köşesinde, her zaman görevinin başında olan tüm itfaiyecilerimize de sağlık, sıhhat, mutluluk ve başarılar dilerim" dedi.


Başkan Yanmaz daha sonra standı gezerek bilgi aldı. - DÜZCE

Mehmet Okan Yanmaz, Akçakoca, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:33 Kaynak: İHA
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