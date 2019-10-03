Son Dakika Haberleri: Başkan Yanmaz "Kapım herkese açık"
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Başkan Yanmaz "Kapım herkese açık"

35 dakika önce

Gebze Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Planlama Bölümü öğrencileri ile Öğretim Üyesi Muhammed Ziya Peköz Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Yanmaz

Gebze Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Planlama Bölümü öğrencileri ile Öğretim Üyesi Muhammed Ziya Peköz Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ı makamında ziyaret etti.


Akçakoca Belediye Başkanı Yanmaz, öğrenciler ile tek tek tanışarak sorularını cevapladı. Öğrencilere ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yanmaz, hepsine tek tek teşekkür etti. Öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarılar dileyen Başkan kapısının her zaman açık olduğunu söyledi. - DÜZCE

Mehmet Okan Yanmaz, Akçakoca, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:07 Kaynak: İHA
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