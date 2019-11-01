Son Dakika Haberleri: Başkan Yanmaz mutluluklarına ortak oldu
Son Dakika Güncel Başkan Yanmaz mutluluklarına ortak oldu

Başkan Yanmaz mutluluklarına ortak oldu

6 saat önce

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Balatlı köyünde kız istedi.

Başkan Yanmaz mutluluklarına ortak oldu, System.String[]

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Balatlı köyünde kız istedi.


Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve eşi Nursen Yanmaz ile birlikte Akçakoca'ya bağlı Balatlı köyünde kız isteme merasimine katıldı. Başkan Yanmaz, Harun Kalaycı'nın oğlu Yakup Kalaycı'ya Kostak ailesinin kızları olan Ayşenur Kostak'ı istedi. Başkan Yanmaz kız isteme merasiminin ardından Ayşenur Kostak ve Yakup Kalaycı'nın nişan yüzüklerini taktı.


Kız isteme merasiminde konuşan Başkan Yanmaz "İnşallah güzel bir yuva oluşturacaklar. Biz de bu hayırlı işe vesile olmanın sevabını alacağız. Kendilerini kutluyorum. Allah tamamına erdirsin" dileğinde bulundu. - DÜZCE

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:48 Kaynak: İHA
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