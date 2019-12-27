Başkan Yanmaz saha çalışmalarının başından ayrılmıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yanmaz saha çalışmalarının başından ayrılmıyor - Son Dakika

Başkan Yanmaz saha çalışmalarının başından ayrılmıyor

6 saat önce

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, hafta başından beri etkili olan sağanak yağışından etkilenen bölgelerde, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Yanmaz saha çalışmalarının başından ayrılmıyor, System.String[]

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, hafta başından beri etkili olan sağanak yağışından etkilenen bölgelerde, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmaları yerinde inceledi.


Akçakoca ve çevresinde etkili olan sağanak yağışlar şehrin bazı bölgelerinde su taşkınlarına neden oldu. Belediye Başkanı Okan Yanmaz, aşırı yağmurların altyapıyı tahrip ettiği Çukurtarla bölgesinde, olası su taşkınlarının önüne geçmek için sabaha kadar mesai yapan ekiplerin başında durarak yapılan çalışmaları yerinde takip etti. Başkan Okan Yanmaz; "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gece nöbetçi ekiplerimizle birlikte biz de çalışmaları yakından takip ettik. Sabaha kadar devam eden sağanak yağışın altında arkadaşlarımız büyük bir özveri ile çalışarak sorunu çözdüler" dedi. - DÜZCE

Fen İşleri Müdürlüğü, Mehmet Okan Yanmaz, Akçakoca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da göle dönen narenciye bahçelerinde kayıkla hasat yapıldı
Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı Son dakika: Yerli otomobilin tanıtım törenine TOGG CEO'sunun iddialı sözleri damga vurdu Türkiye'nin merakla beklediği yerli arabanın 5 modeli olacak

Son Dakika Haberleri
21:45 Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın öldü - Son Dakika
21:44 Ankara'da aranan cinayet zanlısı yakalandı - Son Dakika
21:42 İran'ın Paris Büyükelçisi, Fransa Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Son Dakika
21:40 3 yıllık mücadelenin ardından İstiklal Madalyası'na kavuşuyor - Son Dakika
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı - Son Dakika
21:00 4 aylık hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 21:49:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Yanmaz saha çalışmalarının başından ayrılmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]