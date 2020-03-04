Başkan Yanmaz şampiyon takımı konuk etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yanmaz şampiyon takımı konuk etti - Son Dakika

Başkan Yanmaz şampiyon takımı konuk etti

6 saat önce

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Batı Karadeniz Bölge şampiyonu olan Bahaettin Güçlü Ortaokulu Basketbol Takımı ve Akçakoca Emekli-Sen Derneği Başkanı Ali Kulak ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

Başkan Yanmaz şampiyon takımı konuk etti, System.String[]

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Batı Karadeniz Bölge şampiyonu olan Bahaettin Güçlü Ortaokulu Basketbol Takımı ve Akçakoca Emekli-Sen Derneği Başkanı Ali Kulak ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.


DİSK'e bağlı Emekli-Sen Akçakoca Şube Başkanı Ali Kulak ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Yanmaz'ı makamında ziyaret etti. Dernek Başkanı Kulak, Başkan Yanmaz'ı 10 Mart'ta Akçakoca'da düzenlenecek olan "7 Kocalı Hürmüz" adlı tiyatroya gösterimine davetti. Ziyaretlerinden dolayı başkan Yanmaz, Kulak ve beraberindekilere teşekkür etti.


Başkan Yanmaz daha sonra Zonguldak'ta düzenlenen bölge şampiyonasında Batı Karadeniz Bölge şampiyonu olan Bahaettin Güçlü Ortaokulu Basketbol Takımı sporcuları ve hocalarını makamında konuk etti. Şampiyon takımın basketbolcuları, Başkan kan Yanmaz'dan maçlara ulaşım konusunda araç tahsis edilmesini talep ettiler. Her zaman sporun ve sporcunun yanında olduğunu söyleyen Yanmaz ise basketbolcuların taleplerinin yerine getirilmesi için talimat verdi. Sohbet Havasında geçen ziyaret hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu - DÜZCE

Batı Karadeniz, Akçakoca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yapı Kredi emeklilere bin liraya varan promosyon verecek
Son dakika: Emeklilere yeni dönemde verilecek promosyon ücretleri belli oldu Yunanistan'dan küstah iddia: Türkiye, Yunan askerinin mültecileri yaraladığına dair yalan haber yapıyor Son dakika: Yunan güvenlik güçleri sınırdaki göçmenlere ateş açtı: 1 ölü 5 yaralı

Son Dakika Haberleri
14:37 Cazın ustaları İstanbul'a geliyor
14:27 "Nuh Tepesi" filminin gala gösterimi yapıldı
14:27 Yörüklerin hayatı beyazperdeye aktarılacak
13:52 Oyuncu Alpaslan Özmol, hakkında sürekli 'öldü' haberleri yapılmasına tepki gösterdi
13:43 İzzet Yıldızhan: İçim parçalanıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 14:44:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Yanmaz şampiyon takımı konuk etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]