Son Dakika Haberleri: Başkan Yanmaz, vatandaşların sorunlarını dinliyor
Son Dakika Güncel Başkan Yanmaz, vatandaşların sorunlarını dinliyor - Son Dakika

Başkan Yanmaz, vatandaşların sorunlarını dinliyor

6 saat önce

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, başkanlık makamında vatandaşların sorunlarını dinleyip çözüm yolları arıyor.

Başkan Yanmaz, vatandaşların sorunlarını dinliyor, System.String[]

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, başkanlık makamında vatandaşların sorunlarını dinleyip çözüm yolları arıyor.


Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, vatandaşları sorunlarına eğilmeye, istek, talep ve önerilerini dinlemeye devam ediyor. Hemşehrileri ile arasına hiç kimseyi koymadan onların sorun, istek ve takdirlerini bizzat dinleyen Başkan Yanmaz, her gün başkanlık makamında onlarla buluşuyor. Tek tek herkesi dinleyen Başkan Yanmaz, çözüm noktasında notlar alıyor ve gereken birimlere talimatlarını veriyor.


Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Yanmaz, kapılarının hemşehrilerine her zaman açık olduğunu ifade ederek, "Bizim belediyecilik anlayışımızın öznesinde insan, yükleminde adalet vardır. Bizim belediyecilik anlayışımız mazeretleri reddeden şehrin en ücra köşesinde yaşayan vatandaşının dahi sorunlarından haberdar olan bir belediyecilik anlayışıdır. İşte bu bilinçle Akçakoca'ya hizmet etmeye devam edeceğiz, onların sorunlarını dinlemeye, çözüm yollarını birlikte aramaya devam edeceğiz" dedi. - DÜZCE

Mehmet Okan Yanmaz, Akçakoca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti
Son dakika: Ordu Valiliği'nden Ceren Özdemir açıklaması: Katil zanlısı suçunu itiraf etti Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı Terör örgütü YPG, Rasulayn'da sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 2 yaralı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 19:16:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Yanmaz, vatandaşların sorunlarını dinliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]