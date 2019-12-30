Başkan Yanmaz vatandaşlarla istişare etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yanmaz vatandaşlarla istişare etti - Son Dakika

Başkan Yanmaz vatandaşlarla istişare etti

6 saat önce

Düzce'nin Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Yanmaz vatandaşlarla istişare etti, System.String[]

Düzce'nin Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz vatandaşlarla bir araya geldi.


Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Çuhallı Çarşısında yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve talepleri dinledi. Vatandaşlarla her platformda bir arada olduğunu belirten Başkan Yanmaz, Akçakoca'nın her noktasına en iyi hizmeti götürmek için çalıştıklarını ifade etti. Yanmaz, "Vatandaşlarımızla bir araya gelerek onların her türlü istek ve önerilerini önemsiyoruz. Amacımız ilçemizin her geçen gün değer kazanması. Kentimizde yaşayan kadın, erkek, genç, yaşlı herkesin mutlu bir şekilde yaşamını sürdürmesi. Bu konuda vatandaşlarımızla güzel bir istişare halinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Allah bu birlik ve beraberliğimiz bozmasın" dedi. - DÜZCE

Mehmet Okan Yanmaz, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:18 Kaynak: İHA
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