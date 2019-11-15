Başkan Yanmaz ve Emniyet Müdürü Ünsal buluştu

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Ünsal'ı makamında ağırladı.



Akçakoca İlçe Emniyet Fatih Ünsal, Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Okan Yanmaz kentin yaşanabilirliğine asayiş yönünden katkı sağlayan Emniyet Müdürlüğü ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti. Akçakoca'nın yaşanılabilir bir kent olduğunu hatırlatan Başkan Yanmaz, şehrin huzurunu ve güvenliğini sağlama amaçlı İlçe Emniyet Teşkilatı ve Akçakoca Belediyesi olarak uyum içinde gece gündüz çalıştıklarını ifade etti. - DÜZCE