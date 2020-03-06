Başkan Yanmaz, yerinde inceleme yaptı - Son Dakika
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Başkan Yanmaz, yerinde inceleme yaptı

6 saat önce

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Yalı Mahallesinde bulunan otoparkı araç trafiğine kapatarak yeşil alan ile park çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Yanmaz, yerinde inceleme yaptı, System.String[]

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Yalı Mahallesinde bulunan otoparkı araç trafiğine kapatarak yeşil alan ile park çalışmalarını yerinde inceledi.


Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, ilçede devam eden saha çalışmalarını ziyaret ederek, yerinde kontrol etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Yalı Mahallesi liman bölgesinde yapımına başlanan yeni park alanında çeşitli incelemelerde bulunan Başkan Yanmaz, devam eden çalışmalar hakkında teknik personelden bilgi aldı. Temizlik İşleri Müdürlüğünün aralıksız sürdürdüğü temizlik çalışmalarını da yerinde incelemesinin ardından, Fen İşleri Müdürü Yasin Efe ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkında incelemelerde bulundu.


Okan Yanmaz, Şifalı Su'da hayırsever iş adamı Burhan Özdemir tarafından yapımı devam eden Mescit, Şadırvan ve Tuvalet kabinlerini yerinde inceleyerek Fen İşleri Müdürü Yasin Efe'den teknik bilgi aldı.


Başkan Yanmaz, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. "Ekiplerimiz ilçemizin dört bir yanından aralıksız çalışıyor. Başkanlık makamına geldiğimizden bu yana çalışmalarımız gece gündüz sürüyor. Vakit Akçakoca için çalışma vakti! Tüm birimlerimize çalışmalarında başarılar diliyor ve teşekkür ediyorum. Akçakoca için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Mehmet Okan Yanmaz, Akçakoca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:53 Kaynak: İHA
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