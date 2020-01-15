Başkan Yanmaz Zabıta personeline kıyafet dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yanmaz Zabıta personeline kıyafet dağıttı - Son Dakika

Başkan Yanmaz Zabıta personeline kıyafet dağıttı

6 saat önce

Akçakoca Belediyesi Zabıta personeline, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın talimatı ile mont, ayakkabı, pantolon, gömlek, kep ve kravattan oluşan yeni tip kıyafetleri dağıtıldı.

Başkan Yanmaz Zabıta personeline kıyafet dağıttı, System.String[]

Akçakoca Belediyesi Zabıta personeline, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın talimatı ile mont, ayakkabı, pantolon, gömlek, kep ve kravattan oluşan yeni tip kıyafetleri dağıtıldı.


Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz 24 personele yeni tip ve yeni tasarım kıyafetlerin dağıtıldığını belirterek; "Görevlerini yeni tip ve yeni tasarım kıyafetleriyle yapacaklar. Ayrıca, yeni montlardaki tasarımlarla birlikte Zabıtamız daha şık bir görünüme kavuştu.Yeni Kıyafetler günümüz çalışma koşulları ve kış aylarına girmemiz nedeni ile uygun hale getirildi. Personelimize yeni kıyafetleri hayırlı olsun. Zabıta teşkilatının vatandaşların sağlıklı, huzurlu ve güven ortamında yaşamanın güvencesi olduğunu hatırlatan Başkan Yanmaz,Zabıta teşkilatımız kanunve yönetmelikler çerçevesinde, sosyal yaşamın her alanında hemşehrilerimizin huzur ve esenliği için kesintisiz görev yapmaktadır. Zabıta personelimize kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Mehmet Okan Yanmaz, Akçakoca, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Belediye ekipleri bir evden 20 ton çöp çıkardı
Düzce'de ağlara takılan 8 kilogramlık levrek 960 liraya satıldı Eski Korgeneral Metin İyidil hakkında yakalama kararı çıkarıldı Meteoroloji'den kuvvetli fırtına uyarısı! Yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacak

Son Dakika Haberleri
00:18 İsrail 17 yıl hapiste kalan Filistinli tutukluyu serbest bıraktı - Son Dakika
00:16 Minibüs kullanırken okey oynayan sürücünün ehliyetine el konuldu - Son Dakika
00:14 Gasp etmek istediği kişi tarafından öldürüldü - Son Dakika
00:14 FARC lideri Londono: "Suikasti önleyen Kolombiya ordusu sayesinde hayattayım" - Son Dakika
00:12 Filipinler'de yanardağını söndürmek için dans ediyorlar - Son Dakika
23:20 Eski Korgeneral Metin İyidil hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika
23:14 Meteoroloji'den kuvvetli fırtına uyarısı! Yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 00:22:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Yanmaz Zabıta personeline kıyafet dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]