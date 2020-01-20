Başkan Yaptırmış; "Halkımızla iç içeyiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yaptırmış; 'Halkımızla iç içeyiz' - Son Dakika

Başkan Yaptırmış; "Halkımızla iç içeyiz"

6 saat önce

Erzurum'un Aşkale ilçesinde sıra dışı bir Belediyecilik anlayışı ve özlenen Cumhur İttifakı birlikteliği takdir kazanmaya devam ediyor.

Başkan Yaptırmış;

Erzurum'un Aşkale ilçesinde sıra dışı bir Belediyecilik anlayışı ve özlenen Cumhur İttifakı birlikteliği takdir kazanmaya devam ediyor.


Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, mahalle gezileri ile vatandaşlarla iç içe olmaya devam ediyor.


"Sadece seçimden seçime değil her vakit mesai gözetmeksizin halkımızla iç içeyiz" diyen Başkan Yaptırmış, "Belediye Başkanlığımız, İl ve İlçe Meclis üyelerimiz, Ak Parti ve MHP parti Başkanları ve yöneticilerimizle birlikte köy gezilerimize devam ediyoruz.


Yaptığımız geziler esnasında aciliyet arz den konular ve çözümler noktasında vatandaşlarımızla fikir alış verişinde bulunuyoruz. Bu hafta sonu olumlu geçtiği kanısında olduğumuz Kapıkale, Saptıran, Yaylımlı ve Topalçavuş köylerimize ziyaretler gerçekleştirdik. Misafirperverliklerinden dolayı heyetimize ilgi gösteren herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.


Belediye Başkanı Yaptırmış konuşmasının devamında, "Başlatmış olduğumuz gezilerimize birlik beraberlik içerisinde devam ederek tüm mahalle ve köylerimizi ziyaret etmeye devam ederek insanlarımızla iç içe olacağız" diye konuştu. - ERZURUM

Erzurum, Aşkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aç kurtların çoban bekçi köpeğini parçaladığı anlar kamerada
Kar görmek için yaylaya giden 200 kişi dönüş yolunda mahsur kaldı Son dakika: "Toprak Dede" olarak bilinen TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca hayatını kaybetti Cinayet işlemeyi reddeden kişiye sütyen giydiren "Döner Kardeşler" adlı suç örgütüne yönelik dava başlıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 15:29:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Yaptırmış; "Halkımızla iç içeyiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]