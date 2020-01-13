Başkan Yaptırmış köy gezilerine devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yaptırmış köy gezilerine devam ediyor - Son Dakika

Başkan Yaptırmış köy gezilerine devam ediyor

6 saat önce

Erzurum'un Aşkale ilçesinde Belediye Başkanlğı ve AK parti teşkilatının başlattığı hafta sonları köy gezileri aralıksız devam ediyor.

Başkan Yaptırmış köy gezilerine devam ediyor, System.String[]

Erzurum'un Aşkale ilçesinde Belediye Başkanlğı ve AK parti teşkilatının başlattığı hafta sonları köy gezileri aralıksız devam ediyor.


Gerçekleştirilen ziyaretlere İlçe Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Ak Parti İlçe Başkanı A.Kerim Polat, İl ve İlçe Meclis üyeleri ve parti yöneticileri katılım sağlıyor.


Belediye Başkanı Dr. Ahmet yaptırmış konu ile yaptığı açıklamada, "'Başlatmış olduğumuz ziyaretler kapsamında bu hafta sonu Taşağıl ve Musadanışman köylerimizi ziyaret ederek buralardaki vatandaşlarımızı ile hasbihal ettik. Onların sorunları ve problemlerini dinleyerek çözümler konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Vatandaşlarımızla buluşma noktasında birlik ve beraberlik içerisinde yaptığımız ziyaretlerin oldukça faydalı geçmektedir. Diğer Köylerimize de belediyemiz ve teşkilatımız olarak ziyaretlerimizi devam edecektir. Bizlere yakın ilgi ve alaka gösteren hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum " dedi. - ERZURUM

Ahmet Yaptırmış, AK Parti, Erzurum, Aşkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İnşaatlar için verilecek kanun teklifi ile kat serbestliği kaldırılacak
CHP'nin 'FETÖ'nün siyasi ayağı incelensin' önergesine AK Parti'den yanıt: Siyasi propaganda yapmak istiyorlar "Erdoğan'dan sonra AK Parti'nin başına kim geçmeli?" anketi yapıldı, işte sonuç Kenan Sofuoğlu, siyaseti bırakıyor: 3 yıl sonra beni göremeyeceksiniz

Son Dakika Haberleri
16:32 Teknenin batması sonucu ölen düzensiz göçmenler yakınlarının uyarısını dinlememiş - İZMİR - Son Dakika
16:32 AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu'dan haftalık değerlendirme - Son Dakika
16:28 Van İl Sağlık Müdürlüğünden 'siyanür' açıklaması - Son Dakika
16:27 Şuhutlular İstanbul'da buluştu - Son Dakika
16:27 Türk Deniz Grubu'ndan Orta Akdeniz'de geçiş eğitimi - Son Dakika
16:10 Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı - Son Dakika
15:29 Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 16:37:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Yaptırmış köy gezilerine devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]