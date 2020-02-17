Başkan Yaptırmış, soğuk havada çalışan pazarcılara çorba dağıttı - Son Dakika

Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, ilçe pazarını ziyaret ederek soğuk havada çalışan pazar esnafına çorba ikram etti.



Soğuk havaların etkisini sürdürdüğü Erzurum'un Aşkale ilçesinde zor şartlar altında çalışan pazar esnafını ziyaret eden Belediye Başkanı Yaptırmış, esnafa çorba dağıtarak sohbet etti.



Çorba ikramına Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış'ın yanı sıra, AK Parti İlçe Başkanı A. Kerim Polat, il ve ilçe meclis üyeleri katıldı.



Başkan Yaptırmış yaptığı açıklamada, "Her Pazartesi günü ilçemizde pazar kuruluyor. Malum son zamanlarda yoğun yağan kar yerini çok soğuk bir havaya bıraktı. Bizlerde pazarcı esnaflarımız ve hemşerilerimize bu soğuk havada sıcak çorba ikramında bulunarak bir nebzede olsa ısınmalarına vesile olduk. Onlara yaptığımız ikramla yüzlerindeki tebessümü görmek ve hayır dualarını almakta bizlerin içini ısıttı" dedi.



Sabah yapılan çorba ikramında esnaflar başta olmak üzere vatandaşlarda oldukça memnun kaldı. - ERZURUM