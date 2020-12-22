Başkan Yaptırmış'tan Sarıkamış mesajı - Son Dakika

Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Sarıkamış Harekatının 106. Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Dr. Yaptırmış, mesajında şunları kaydetti; "22 Aralık 1914'te Sarıkamış Harekatı'nın 106. yıl dönümünde vatanımız, milletimiz, bayrağımız için -50 derece de Allahuekber Dağları'nda donarak Hakka yürüyen,canlarını feda eden Kardan kefen giyen, aziz Sarıkamış şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.Ruhlarınız şad Mekanları Cennet Olsun." - ERZURUM