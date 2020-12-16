Başkan yardımcıları çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Selvilitepe ve Atatürk Mahalleleri ile Bostanlı Karakolu mevkisindeki arazi yollarında zemin iyileştirme, parke taşı tamiratı, asfalt tamiratı ve asfalt döşeme hazırlık çalışmalarını gerçekleştiriyor. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan ve Fırat Honaz, çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan ve Fırat Honaz, Fen İşleri Müdürü İbrahim Tunçkol incelemeleri sırasında Selvilitepe ve Atatürk Mahalleleri muhtarlarını da ziyaret etti.

Selvilitepe Mahallesi Mehmetçik Sokakta satı kaplama öncesi mekanik zemin iyileştirme; Akıncılar, Uysal, İpek, Elmas, Ofis Sokakları ile Irlamaz Yolu üzerinde parke taşı tamiratı çalışmaları Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülüyor. Atatürk Mahallesi Egem Sokakta asfalt tamiratı, Bostanlı Karakolu mevkisindeki arazi yollarının asfalt döşeme hazırlık çalışmaları da Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan ve Fırat Honaz da Selvilitepe, Atatürk Mahalleleri ile arazi yollarındaki çalışmaları incelemelerde bulundular. Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan ve Fırat Honaz çalışmaların son durumu ile ilgili Fen İşleri Müdürü İbrahim Tunçkol'dan bilgi aldılar. Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan ve Fırat Honaz incelemelerinin ardından Selvilitepe Mahallesi Muhtarı Sait Kaya ve Atatürk Mahallesi Muhtarı Celal Çetin'i ziyaret ederek çalışmalar hakkında görüşmelerde bulundular.

Fen İşleri Müdürlüğünün çalışmaları hakkında açıklamada bulunan Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin Selvilitepe ve Atatürk Mahallelerimiz ile Bostanlı Karakolu mevkisi üzerindeki arazi yollarımızda gerçekleştirdiği çalışmaları Başkan Yardımcımız Fırat Honaz ile birlikte inceledik. Fen İşleri Müdürümüz İbrahim Tunçkol'dan ekiplerimizin çalışmaları hakkında bilgi aldık. Bununla birlikte Selvilitepe ve Atatürk Mahallelerimizin muhtarlarını da ziyaret ettik ve çalışmalar hakkında görüşmeler gerçekleştirdik. Yaptığımız program çerçevesinde Turgutlumuzun tüm noktalarında çalışmalarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi. - MANİSA