Son Dakika Haberleri: Başkan yardımcılarından aşevine bağış
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Başkan yardımcılarından aşevine bağış

5 dakika önce

Turgutlu Belediyesi Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan ve Fırat Honaz, Aşevi ve Hayır Merkezini ziyaret ederek hem çalışan personel ile bayramlaştı hem de bağışta bulundu.

Başkan yardımcılarından aşevine bağış, System.String[]
Turgutlu Belediyesi Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan ve Fırat Honaz, Aşevi ve Hayır Merkezini ziyaret ederek hem çalışan personel ile bayramlaştı hem de bağışta bulundu.

Turgutlu Belediyesi Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan ve Fırat Honaz, resmi bayramlaşma töreni sonrası Belediye Aşevi ve Hayır Merkezini ziyaret etti. Çalışan personeller ile bayramlaşan başkan yardımcıları bağışlar hakkında bilgi alarak, devam eden çalışmaları inceledi. Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, "Hem aşevimizi ziyaret etmek hem bağışta bulunmak istedik. Personellerimizle bayramlaştık ve gelen bağışlar hakkında bilgi aldık. Biz Aşevimize bağışta bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca bağış yapacak vatandaşlarımız için ekiplerimizin çalışmalarına devam ettiğini belirtmek istiyorum. Bağış yapacak vatandaşlarımıza da şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah kabul etsin" dedi. - MANİSA
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 01:49 Kaynak: İHA
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