Başkan yardımcılarından mukabele ziyaretleri
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Bilecik Belediye Başkan Yardımcıları Melek Mızrak Subaşı ve Ahmet Gürses kentin birçok noktasında gerçekleştirilen Ramazan mukabelelerine katılan mahalle sakinlerini ziyaret ederek, hediye takdiminde bulundu.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:30 Kaynak: İHA
Belediye Başkan Yardımcıları Melek Mızrak Subaşı
ve Ahmet Gürses
kentin birçok noktasında gerçekleştirilen Ramazan mukabelelerine katılan mahalle sakinlerini ziyaret ederek, hediye takdiminde bulundu.
Bilecik Belediyesi tarafından Ramazan ayı başından itibaren mahalle konakları ile kültür ve kongre merkezinde devam eden mukabelelerde mahalle sakinleri Ramazan ayını en iyi şekilde değerlendirdi. Belediye Başkan Yardımcıları Melek Mızrak Subaşı ve Ahmet Gürses yaptığı ziyaretlerde mahalle sakinlerinin Kadir Gecesi
ve Ramazan Bayramlarını tebrik etti. - BİLECİK
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