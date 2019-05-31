Son Dakika Haberleri: Başkan yardımcılarından mukabele ziyaretleri
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Başkan yardımcılarından mukabele ziyaretleri

27 dakika önce

Bilecik Belediye Başkan Yardımcıları Melek Mızrak Subaşı ve Ahmet Gürses kentin birçok noktasında gerçekleştirilen Ramazan mukabelelerine katılan mahalle sakinlerini ziyaret ederek, hediye takdiminde bulundu.

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Bilecik Belediye Başkan Yardımcıları Melek Mızrak Subaşı ve Ahmet Gürses kentin birçok noktasında gerçekleştirilen Ramazan mukabelelerine katılan mahalle sakinlerini ziyaret ederek, hediye takdiminde bulundu.

Bilecik Belediyesi tarafından Ramazan ayı başından itibaren mahalle konakları ile kültür ve kongre merkezinde devam eden mukabelelerde mahalle sakinleri Ramazan ayını en iyi şekilde değerlendirdi. Belediye Başkan Yardımcıları Melek Mızrak Subaşı ve Ahmet Gürses yaptığı ziyaretlerde mahalle sakinlerinin Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramlarını tebrik etti. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:30 Kaynak: İHA
Ahmet Gürses, Subaşı, Bilecik, Yaşam
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