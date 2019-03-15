Son Dakika Haberleri: Başkan Yardımcımı ve Dışişleri Bakanımı Yeni Zelanda'ya Gönderiyorum"

Başkan Yardımcımı ve Dışişleri Bakanımı Yeni Zelanda'ya Gönderiyorum"

56 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Devlet Başkanı Dame Patsy Reddy ile bu ülkede iki camiye yönelik terör saldırısı dolayısıyla telefonda görüştü.

Başkan Yardımcımı ve Dışişleri Bakanımı Yeni Zelanda'ya Gönderiyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Devlet Başkanı Dame Patsy Reddy ile bu ülkede iki camiye yönelik terör saldırısı dolayısıyla telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yeni Zelanda Devlet Başkanı Reddy'i telefonla aradığını, Christchurch şehrindeki 2 camide 49 kişinin katledildiği, 48 kişinin de yaralandığı terör saldırısını tüm Müslümanlar adına lanetlediğini bildirdi.

Görüşmede Erdoğan, Yeni Zelanda Devlet Başkanı Reddy'e terör eylemi sebebiyle geçmiş olsun dileklerini ileterek, bu eylemi tüm Müslümanlar adına lanetlediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu vesileyle de sizlerin orada şu andan itibaren bu atılan adım ve maalesef bu teröristin arkasındaki örgütleri meydana çıkarmanızı da özellikle hem ülkeniz hem halkınız için önemli bir adım olarak görüyorum. Teröristin açıklamış olduğu manifesto, içeriği itibarıyla bu işin bireysel olarak yapılmış bir eylem olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Bunun arkasındaki terör gruplarının meydana çıkarılması da inanıyorum ki Yeni Zelanda'yı ciddi manada rahatlatacaktır. Ben Başkan Yardımcımı ve Dışişleri Bakanımı bir heyetle birlikte Yeni Zelanda'ya gönderiyorum. Onlarla birlikte yeni yol haritasını belirleme noktasında bir değerlendirme yaparsanız bu da çok çok isabetli olacaktır. Özgürlükler ülkesi Yeni Zelanda'ya bir gölge düşürülmesini asla istemeyiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:23 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda, Politika
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