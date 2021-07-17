AKUT BOZÜYÜK EKİBİ'NDEN ZİYARET 17 Temmuz 2021, 07: 32 - Son Dakika
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AKUT BOZÜYÜK EKİBİ'NDEN ZİYARET 17 Temmuz 2021, 07: 32

17.07.2021 09:15
AKUT BOZÜYÜK EKİBİ'NDEN ZİYARET 17 Temmuz 2021, 07: 32

AKUT Bozüyük Ekibi, Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

AKUT Bozüyük Ekibi, Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

Başkanımız Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret eden AKUT Bozüyük Ekibi, Başkanımızla bir süre görüşerek sohbet etti. Çalışmaları ve yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi veren AKUT Ekibi, ayrıca Başkanımız Bakkalcıoğlu ile fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretin sonunda Başkanımız Bakkalcıoğlu, misafirlerine nazik ziyaretleri nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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AKUT Bozüyük Ekibi, Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

Başkanımız Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret eden AKUT Bozüyük Ekibi, Başkanımızla bir süre görüşerek sohbet etti. Çalışmaları ve yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi veren AKUT Ekibi, ayrıca Başkanımız Bakkalcıoğlu ile fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretin sonunda Başkanımız Bakkalcıoğlu, misafirlerine nazik ziyaretleri nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre
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Eczacılık Fakültesi, düzenlenen törenle akreditasyon belgesini aldı Eczacılık Fakültesi, düzenlenen törenle akreditasyon belgesini aldı

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 15 Temmuz, Bozüyük, Milli, Son Dakika

Son Dakika Sadece Haberler AKUT BOZÜYÜK EKİBİ'NDEN ZİYARET 17 Temmuz 2021, 07: 32 - Son Dakika

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SON DAKİKA: AKUT BOZÜYÜK EKİBİ'NDEN ZİYARET 17 Temmuz 2021, 07: 32 - Son Dakika
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