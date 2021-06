Başkan Yardımcımız Mahmut Fındık Hayvanseverlerle Bir Araya Geldi 26 Haziran 2021, 00: 53 - Son Dakika

Belediye Başkan Yardımcımız ve Veteriner Hekim Mahmut Fındık can dostlarımızı yalnız bırakmayan hayvanseverlerle bir araya geldi.

Belediyemiz hizmet binasında bulunan toplantı salonunda hayvanseverlerle bir araya gelen Başkan Yardımcımız Mahmut Fındık hayvanseverlere belediyemiz tarafından ilçemizdeki can dostlarımız için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Can dostlarımız için daha güzel neler yapılabilir konusunda fikir alışverişinde bulunulan toplantıda hayvanseverler de tespit ettikleri eksiklikler ile istek ve taleplerini dile getirdiler. Hayvanseverlere ziyaretleri nedeni ile teşekkür eden Başkan Yardımcımız Fındık "Amacımız sokak hayvanları için de en iyisini yapmak. Can dostlarımızın her zaman ve her koşulda yanındayız. " dedi.

