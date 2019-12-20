Başkan Yardımcısı Berker'den kursiyerlere ziyaret - Son Dakika

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Başkan Yardımcısı Berker'den kursiyerlere ziyaret
6 saat önce
Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Karabük Belediyesi ve Karabük Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından Şirinevler Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezinde ortaklaşa düzenlenen aşçılık kurslarına katılan kursiyerleri ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:03 Kaynak: İHA
Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Karabük Belediyesi ve Karabük Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından Şirinevler Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezinde ortaklaşa düzenlenen aşçılık kurslarına katılan kursiyerleri ziyaret etti.
Başkan Yardımcısı Berker, kursiyerler ile bir süre sohbet ederek, taleplerini dinledi. Kursiyerler ise kendilerini ziyaret ederek, taleplerini dinleyen Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker'e ziyaretlerinden dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti. Daha sonra kursiyerler hazırladıkları hünerlerini güzel bir sunum eşliğinde ikram etti. - KARABÜK
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