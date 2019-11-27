Son Dakika › Yaşam › Başkan Yardımcısı Dumansızoğlu atölye çalışanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
Başkan Yardımcısı Dumansızoğlu atölye çalışanlarıyla bir araya geldi
6 saat önce
Bilecik Başkan Yardımcısı Muharrem Dumansızoğlu ve birim amirleri, Bilecik Belediyesi atölye çalışanları ile kahvaltıda bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:55 Kaynak: İHA
Bilecik Başkan Yardımcısı Muharrem Dumansızoğlu ve birim amirleri, Bilecik Belediyesi atölye çalışanları ile kahvaltıda bir araya geldi.
Atölye alanında gerçekleştirilen programda başkan yardımcıları, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kış mevsimi çalışmaları hakkında da bilgi paylaşımının yapıldığı buluşmada çalışanların talep ve görüşleri değerlendirildi.
Öte yandan toplantıya başkan danışmanları Selçuk Erdağı ve Rafet Özbek de katıldı. - BİLECİK
Sağlık çalışanları darp edilip silahlı saldırıya uğradı! Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi