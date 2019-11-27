Son Dakika Haberleri: Başkan Yardımcısı Dumansızoğlu atölye çalışanlarıyla bir araya geldi
Son Dakika Yaşam Başkan Yardımcısı Dumansızoğlu atölye çalışanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Yardımcısı Dumansızoğlu atölye çalışanlarıyla bir araya geldi

6 saat önce

Bilecik Başkan Yardımcısı Muharrem Dumansızoğlu ve birim amirleri, Bilecik Belediyesi atölye çalışanları ile kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Yardımcısı Dumansızoğlu atölye çalışanlarıyla bir araya geldi, System.String[]

Bilecik Başkan Yardımcısı Muharrem Dumansızoğlu ve birim amirleri, Bilecik Belediyesi atölye çalışanları ile kahvaltıda bir araya geldi.


Atölye alanında gerçekleştirilen programda başkan yardımcıları, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kış mevsimi çalışmaları hakkında da bilgi paylaşımının yapıldığı buluşmada çalışanların talep ve görüşleri değerlendirildi.


Öte yandan toplantıya başkan danışmanları Selçuk Erdağı ve Rafet Özbek de katıldı. - BİLECİK

Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:55 Kaynak: İHA
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