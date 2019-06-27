Son Dakika Haberleri: Başkan Yardımcısı Esen'den MÜSİAD'a ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Yardımcısı Esen'den MÜSİAD'a ziyaret

1 saat önce

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen, MÜSİAD İl Başkanı Muharrem Poyraz'ı ziyaret etti.

Başkan Yardımcısı Esen'den MÜSİAD'a ziyaret, System.String[]
Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen, MÜSİAD İl Başkanı Muharrem Poyraz'ı ziyaret etti.

Ziyarette ilk olarak konuşan MUSİAD Malatya Başkanı Muharrem Poyraz, "Bugün Yeşilyurt Belediye Başkan yardımcımız Kadircan Esen Bey bizleri ziyarete gelmişlerdir. İmar işleri müdürü ve meclis üyeleri ile beraber bu nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. MÜSİAD'ın kurumsal kimliği gereği kamu kurum ve kuruluşları ile her zaman iş birliği içerinde olmaya özen gösterdiklerini ifade eden Poyraz, "Bundan sonrada belediyemiz ile Malatya'nın hayrına olacak hangi işler varsa iş birliği içerisinde olacağımızı belirtmek isterim" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen ise, "Bizde Yeşilyurt Belediyesi olarak imar işleri müdürümüz, emlak işleri müdürümüz ve meclis üyelerimiz ile birlikte kurum ve kuruluşları temsil eden vakıfları, dernekleri ve emlak ile alakalı kuruluşları ziyaret ediyoruz. Mehmet Çınar Başkanımızın 31 Mart'tan sonra seçilmesi ile birlikte belediyecilik anlamında birkaç noktada farklı projelerimiz var. Bunları gezerek anlatarak ve istişarelerde bulunarak paylaşmak istiyoruz. Bu konuda bizi dinleyen bize kucak açan bizi her zaman için davet eden bütün derneklere de teşekkür ediyorum" diye konuştu - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:55 Kaynak: İHA
Malatya, Yeşilyurt, Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu nasıl keşfettiğini açıkladı Japonlardan gündemi sarsacak iddia: Sinop Nükleer Santrali durduruldu Erdoğan'ın Japonya'da katıldığı çay seremonisinde ilginç anlar Oğlu kavgada ölen kaymakamın gözyaşları! Bu acının tarifi yok

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 16:27:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Yardımcısı Esen'den MÜSİAD'a ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]