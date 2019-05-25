Son Dakika Haberleri: Başkan Yardımcısı Gürses, minibüsçülerle iftarda buluştu

Başkan Yardımcısı Gürses, minibüsçülerle iftarda buluştu

4 saat önce

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, şehir ulaşımında hizmet veren M plakalı minibüsçüler ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Başkan Yardımcısı Gürses, minibüsçülerle iftarda buluştu, System.String[]
Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, şehir ulaşımında hizmet veren M plakalı minibüsçüler ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Dolmuşçu esnafının talep ve görüşlerini alan Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, halka daha iyi hizmet yapılması konularından minibüsçülerle değerlendirmelerde bulundu. Bilecik Belediyesi olarak kentteki kurum ve kuruluşlarla irtibat halinde olduklarını kaydeden Başkan Yardımcısı Gürses, şehir ulaşımında vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını kaydetti.

M Plakalı Minibüsçüler Derneği Başkanı Tuncay Güler ise Başkan Yardımcısı Gürses'e katkıları dolayısıyla teşekkür etti. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:14 Kaynak: İHA
Bilecik, Ahmet Gürses, Yaşam
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