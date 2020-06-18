Başkan Yardımcısı Işık, çiftçilerin ektiği buğday tarlalarını inceledi - Son Dakika

Muş Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Selman Işık, buğday ekimi yapan Muşlu çiftçinin tarlalarını gezdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla bitkisel üretimin devamlılığı ve gıda güvencesini sağlamak için çiftçiye verilen yüzde 75 hibe destekli buğday tohumunun ekimini yapan çiftçilerin yüzü gülüyor.

Merkeze bağlı Sudurağı köyünde çiftçilerin ekim yaptığı buğday tarlalarda inceleme yapan Işık, bakanlığın çiftçilere bahar ayında buğday tohumunun yüzde 75'inin hibe olarak verildiğini söyledi.

Işık, "Muş'ta 3 bin çiftçiye 2 bin 200 ton yazlık buğday yüzde 75 hibeyle verildi. Sudurağı köyünde 18 çiftçiye 10 bin 600 kilo yazlık buğday verildi. Burada çiftçilerimiz tarafından ekilen yazlık buğdayların verimli olduğun gördük." diye konuştu.