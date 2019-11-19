Son Dakika Haberleri: Başkan Yardımcısı Kaçar, gönül belediyecilik anlayışıyla hizmet edeceklerini söyledi
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Başkan Yardımcısı Kaçar, gönül belediyecilik anlayışıyla hizmet edeceklerini söyledi

6 saat önce

Adıyaman'ın Sincik ilçesini ziyaret eden AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar, AK Partili belediyelerin gönül belediyeciliği ile millete hizmet ettiklerini söyledi.

Başkan Yardımcısı Kaçar, gönül belediyecilik anlayışıyla hizmet edeceklerini söyledi, System.String[]

Adıyaman'ın Sincik ilçesini ziyaret eden AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar, AK Partili belediyelerin gönül belediyeciliği ile millete hizmet ettiklerini söyledi.


AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Adıyaman il Koordinatörü Mahmut Kaçar, beraberinde AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ile birlikte Sincik ilçesine geldi.


Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, AK Parti ilçe Başkanı Fikret Öksüz, İl Genel Meclis Üyeleri Mehmet Karaca, Abuzer Yaşar ve partililer tarafından karşılanan Kaçar, AK Parti ilçe Başkanlığına geçerek burada partililerle bir araya geldi.


AK Parti ilçe Başkanı Fikret Öksüz'den partinin çalışmaları hakkında bilgi alan Kaçar, burada yaptığı konuşmada, "Hırsızlığın, yolsuzluğun, şahsa ve ideolojik belediyeciliğin zirve yaptığı bir dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul'da başlattığı hizmet belediyeciliği anlayışı ile modern şehirler inşa ettik. Evet çalışacağız, yol yapıyoruz, alt yapı üst yapı yapıyoruz ama bundan en önemlisi gönüllere yöneleceğiz, insanlarımıza gönül belediyeciliği ile hizmet edeceğiz. Sincik bizim her zaman rekor oy aldığımız bir ilçemiz. Cumhurbaşkanımıza sevdalı olan bir ilçemiz, cumhurbaşkanımızın da özel olarak sevgisinin olduğu bir ilçemiz. Ben bütün Sincik halkına bize olan güvenlerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.


AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Adıyaman il Koordinatörü Mahmut Kaçar ve beraberindekiler, daha sonra Sincik belediyesine geçerek başkan Korkut ve belediye meclis üyeleri ile bir araya gelerek belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. - ADIYAMAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:04 Kaynak: İHA
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