Son Dakika Haberleri: Başkan Yardımcısı Kanser Gününde Kansere Yenik Düştü

Başkan Yardımcısı Kanser Gününde Kansere Yenik Düştü

27 dakika önce

YALOVA Belediye Başkan Yardımcısı Dinçer İlhan (58), Dünya Kanser Günü'nde, bir süredir tedavi gördüğü akciğer kanserine yenik düşerek yaşamını yitirdi.

Başkan Yardımcısı Kanser Gününde Kansere Yenik Düştü, System.String[]
YALOVA Belediye Başkan Yardımcısı Dinçer İlhan (58), Dünya Kanser Günü'nde, bir süredir tedavi gördüğü akciğer kanserine yenik düşerek yaşamını yitirdi. Başkan Yardımcısı İlhan'ın vefatı, sevenlerini yasa boğdu.

27 Ekim 1986 tarihinde Yalova Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde İnşaat Teknikeri olarak göreve başlayan, ardından Yalova Belediyesi'nde sırayla Zabıta Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü görevlerinde bulunan, son olarak da 2014 yılından bu yana Yalova Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevinİ sürdüren Dinçer İlhan, bir süredir tedavi gördüğü kanser nedeniyle yaşamını yitirdi. Eski milli boksör olan, Yalova Boks İl Temsilciliği ve antrenörlüğü de yapan Dinçer İlhan için yarın ilk olarak Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü önünde bir tören düzenlenecek. İlhan'ın naşı öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

İki çocuk babası olan İlhan'ın vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da bir mesaj yayımlayarak, "Uzun yıllardır belediyemizin birçok biriminde görev alarak halkımıza hizmet etmiş olan Belediye Başkan Yardımcım Dinçer İlhan yakalanmış olduğu amansız hastalığa yenik düşerek vefat etti. Rabbim mekanını cennet eylesin. Başta ailesi olmak üzere biz tüm sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.

- Yalova

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:35 Kaynak: DHA

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