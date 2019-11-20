Başkan Yardımcısı Korkmaz, belediyenin devam eden çalışmalarını inceledi

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz, belediyenin devam eden çalışmalarını yerinde inceledi.



Çalışmalar esnasında çalışanlardan bilgi alan Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz, devam eden çalışmaların bitirilmesi için ekiplerin yoğun bir şekilde mücadele ettiğini söyledi. Çalışmaların hummalı şekilde devam edeceğini kaydeden Korkmaz, "Bilindiği üzere altyapısı tamamlanan mahallelerimizde yol, kaldırım ve kanal yenileme çalışmaları yapıyoruz. Şu ana kadar 120 bin 521 metrekare sathi kaplama çalışması ve 80 bin metrekarenin üzerinde de kilitli parke yol yapım çalışması gerçekleştirdik. Bu sayı yağışlar başlayana kadar artarak devam edecek. Bin 600'e yakın farklı noktada da yol, kaldırım, oluk, kanal ve kanalet onarım çalışması gerçekleştirdik. Ekiplerimiz ara vermeden çalışmalarına devam ediyor" dedi.



Yağışlardan önce tüm mahallelerde kanalların temizlendiğini söyleyen Başkan Yardımcısı Korkmaz, "Şu an kanal temizlik ekiplerimiz ilçemizin tüm cadde ve sokaklarında kanalları temizlediler. İkinci bir temizlik için tekrar kontrollere başladık. Gerek görülen yerlerde tekrar temizlik çalışmaları yapılacak. Onarım çalışmalarımız yaz boyunca devam etti. Ekiplerimiz tahrip olan yolları, kaldırımları ve kanalları onardılar ve onarmaya da devam ediyorlar. Tabi bu onarım çalışmalarını geçici olarak yapıyoruz. Altyapı çalışmaları tamamlanan tüm mahallelerimizde yol, kaldırım ve kanalları yenileyeceğiz" diye konuştu. - BİTLİS